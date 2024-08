Meteo, allerta caldo con ondate di calore: 22 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute per il 14 agosto

Caldo ed afa da record a poche ore dal giorno di Ferragosto. Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore per la giornata di giovedì 14 agosto 2024 in Italia. Ecco le città contrassegnate da bollino rosso in Italia.

Meteo, caldo in arrivo: in 22 città scatta il bollino rosso

Mercoledì 14 agosto 2024 scatta il bollino rosso in 22 città italiane. L'ondata di calore raggiunge il suo picco massimo con caldo, afa e temperature roventi da Nord a Sud. Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata un bollettino di ondate di calore con 22 città contrassegnate da bollino rosso. Ricordiamo che il bollino rosso indica il massimo livello di allerta meteo caldo e determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla