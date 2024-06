Meteo, nuova allerta caldo in Italia: le città da bollino rosso, arancione e giallo il 22 giugno 2024

La prima intensa ondata di calore dell'estate continua a farsi sentire in Italia con diverse città interessate dall'allerta meteo caldo. Per la giornata di sabato 22 giugno il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo stato di allerta caldo con tanto di bollino rosso in 2 città. Ecco dove.

Allerta caldo in Italia il 22 giugno: 2 città da bollino rosso

Buona parte dell'Italia è ancora nella morsa del caldo. La rimonta dell'anticiclone africano continua a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud interessate da una nuova allerta caldo diramata dal Ministero della Salute per sabato 22 giugno 2024. Se al Nord torna il maltempo con piogge e rovesci, in diverse città si registrano nuovi picchi di temperature tali da bollino rosso.

Ricordiamo che il livello massimo di allerta caldo corrisponde al bollino rosso che indica condizioni rischio per tutta la popolazione "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 2 città da bollino rosso:

Bari

Campobasso.

Prevista nella città di Bari una temperature media di 32° con picchi di anche 36° tali da spingere il Ministero della Salute ad emettere il livello massimo di allerta, il terzo, che indica un'ondata di calore con pericoli per la salute: "condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi".

Allerta calore in Italia: le città da bollino arancione e giallo

Sabato 22 giugno 2024 scatta anche l'allerta caldo di livello 1 di colore giallo. Il bollino giallo indica un livello di pre-allerta ed indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Ecco le città da bollino giallo:

Ancona

Catania

Frosinone

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Viterbo

In nessuna città, invece, scatta l'allerta caldo di livello 2 corrispondente al bollino arancione che ricordiamo indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ondata di calore: consigli utili

Durante le ondate di calore con temperature roventi che sfiorano e superano i 35-40°, il consiglio è quello di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, il Ministero della Salute invita a non esporsi al sole né tantomeno praticare attività all'esterno e limitare anche gli spostamenti in auto. Livello massimo di attenzione per chi soffre di cuore, ma anche per le persone anziane, i bambini e i soggetti a rischio.

Inoltre è consigliato arieggiare gli ambienti e bere tanta acqua per una buona idratazione.