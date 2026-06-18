Meteo, allerta caldo in Italia il 19 giugno 2026: la lista della città a rischio temperature elevate
Al via la seconda intensa ondata di calore del 2026. L'anticiclone nord-africano domina lungo tutto il Mediterraneo interessando anche l'Italia dove nelle prossime ore sono previste temperature anomalo in diverse città. Ecco il bollettino di allerta meteo caldo del Ministero della Salute.
Meteo, caldo torrido in Italia: le città da bollino arancione il 19 giugno 2026
Ci siamo: da venerdì 19 giugno 2026 si entra nel vivo della seconda ondata di caldo della stagione 2026. Con la rimonta dell'alta pressione in Italia il clima torna a farsi soleggiato con un incremento delle temperature che nei prossimi giorni toccheranno valori record. Si prospettano giornate con caldo torrido e temperature anomale con valori superiori di anche +10° rispetto alla media.
Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, venerdì 19 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo caldo di livello 2 contrassegnato dal bollino arancione. Lo stato di allerta caldo di livello 2 indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta caldo di livello 2, bollino arancione, emessa per venerdì 19 giugno 2026 coinvolge 8 città italiane:
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Firenze
- Milano
- Perugia
- Rieti
- Torino
Caldo anomalo il 19 giugno 2026 in Italia: le città da bollino giallo
Non solo, sempre per venerdì 19 giugno 2026 il Ministero della Salute ha diramato anche un bollettino di allerta meteo per ondata di calore di livello 1 contrassegnata dal bollino giallo. In questo caso si tratta di un livello inferiore rispetto al bollino arancione, ma ugualmente indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore.
Ecco la lista di tutte le città a rischio allerta meteo caldo con bollino giallo nella giornata di venerdì 19 giugno 2026:
- Ancona
- Catania
- Frosinone
- Latina
- Messina
- Napoli
- Palermo
- Pescara
- Reggio Calabria
- Roma
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo