Meteo, allerta caldo in Italia: 19 città da bollino rosso. Al Nord piogge e grandinate

Prosegue l’ondata di caldo africano in Italia anche nella giornata di venerdì 21 luglio. Al centro-sud caldo e temperature che sfiorano e superano i 40, mentre al Nord si registra una anomala ondata di maltempo con piogge e rovesci anche localmente intensi. Ecco la situazione.

Meteo, caldo africano al Sud: 19 città da bollino rosso

L’Anticiclone africano non demorde, anzi continua ad intensificarsi nelle regioni del Centro-Sud attraversate da correnti di massa d’aria calda proveniente dal deserto del Sahara. Temperature bollenti con valori da record sia nelle ore diurne che notturne. La colonnina di mercurio ha fatto registrare valori compresi tra i 35-40° e picchi di anche 45° nelle isole. Il grande caldo continua a farsi sentire nelle regioni centrali e meridionali e la giornata di oggi si preannuncia ancora “africana” con 19 città da bollino rosso. Il Ministero della Salute, infatti, ha comunicato il bollettino allarme caldo di oggi, venerdì 21 luglio, con 19 città da bollino rosso. Ricordiamo che il bollino rosso è il livello massimo di allerta caldo ed indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le 19 città con bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Non solo, bollino giallo, livello 1 di pre-allerta, a Genova e bollino verde a Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona sono bollino verde.

Meteo, maltempo al Nord: tornano piogge e grandinate

Se al Centro-Sud fa caldo con temperature bollenti e notti tropicali, le regioni del Nord sono nella morsa del maltempo. Piogge, rovesci e temporali, anche di forte intensità, si sono registrati negli ultimi giorni con danni e disagi anche gravi in diverse regioni. Dalla Lombardia al Veneto fino al Trentino Alto Adige, il maltempo ha colpito buona parte del Nord-Est con temporali e grandinate con chicchi di grandine grandi come palline di tennis.

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 luglio, delineano una situazione pressoché uguale nelle regioni del Nord interessate da un’ondata di maltempo anomala con temporali e rovesci di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi uno stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni del Nord Italia per rischio temporali e rischio idrogeologico. In calo anche le temperature con le massime comprese tra i 28-30 gradi.