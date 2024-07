Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 13 città e arancione su 2: l’avviso del Ministero della Salute per il 30 luglio

L'ondata di calore sta per raggiungere il suo picco massimo nell'ultima settimana di luglio con caldo, afa e temperature bollenti che sfiorano quasi ovunque i 40°. Per questo motivo il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino di ondate di calore per martedì 30 luglio 2024 con diverse città da bollino rosso ed arancione. Ecco dove.

Allerta caldo eccessivo in Italia: 13 città da bollino rosso il 30 luglio

L'anticiclone africano si conferma l'indiscusso protagonista in Italia con una nuova giornata da bollino rosso. In aumento le temperature da Nord a Sud con la colonnina di mercurio che sfiora e, in alcuni casi, supera pure i 40°. In questo scenario il Ministero della Salute ha emesso per martedì 30 luglio un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Sono ben 13 le città da bollino rosso nella giornata di martedì 30 luglio.

Attenzione: il bollino rosso corrisponde al livello 3 di allerta caldo e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone