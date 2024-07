Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 12 città e arancione su 2: l’avviso del Ministero della Salute per il 31 luglio

Prosegue l'ondata di calore in Italia con il picco massimo delle temperature che sfiorano, da Nord a Sud, i 40°. In un clima sempre più afoso e rovente, il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di ondate di calore per mercoledì 31 luglio. Ecco dove scatta il bollino rosso ed arancione in Italia.

L'Italia è nella morsa dell'anticiclone africano e il mese di luglio termina con un picco dell'ondata di calore che fa registrare temperature da record lungo tutto lo stivale. Per la giornata di mercoledì 31 luglio scatta un nuovo stato di allerta caldo emesso dal Ministero della Salute che ha comunicato la presenza di 12 città da bollino rosso. Per chi non lo sapesse, il bollino rosso è riconosciuto come il livello massimo di allerta caldo e come tale indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di