Meteo, allerta caldo da bollino arancione su 7 città: il bollettino del Ministero della Salute per il 23 luglio

Un nuovo bollettino di ondate di calore è stato diramato dal Ministero della Salute per la giornata di martedì 23 luglio 2024. Caldo ed afa in 7 città italiane dove scatta il bollino arancione, il livello 2 di massima allerta caldo.

Nonostante l'arrivo di una violenta perturbazione atlantica che ha fatto sentire i suoi effetti dal Nord al Sud, prosegue l'intensa ondata di calore in diverse regioni con il Ministero della Salute che ha emesso un bollettino di ondate di calore per martedì 23 luglio 2024. Scatta il bollino arancione in 7 citttà con il livello 2 di allerta meteo che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili.

Ecco le 7 città da bollino arancione:

Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta caldo: come proteggersi dal caldo? Il decalogo del Ministero della Salute

Il caldo continua a farsi sentire in Italia anche se in lieve attenuazione rispetto ai giorni scorsi, visto che per martedì 23 luglio 2024 il Ministero della Salute ha indicato nel bollettino di ondate di calore nessuna città da bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta. Resta comunque alto il livello di allerta, visto che in 7 città scatta il bollino arancione.

Le ondate di calore sono destinate a durare ancora a lungo in Italia e per questo motivo il Ministero della Salute ha diramato un decalogo con 10 semplici e pratici consigli da seguire per affrontare al meglio il grande caldo. Ecco i consigli: