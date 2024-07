Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 11 città: l'avviso del Ministero della Salute sulle ondate di calore

Scatta un nuovo allarme caldo in Italia per la giornata di sabato 13 luglio 2024, mentre al Nord passano i temporali. Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore: sono 11 le città da bollino rosso. Ecco quali.

Allerta caldo in Italia il 13 luglio: scatta il livello 3 rosso in 11 città

Prosegue la quarta ondata di calore in Italia con una nuova allerta caldo emessa dal Ministero della Salute che ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore per sabato 13 luglio 2024 in 11 città italiane.

Scatta il bollino rosso, livello 3 di allerta caldo, in 11 città italiane. Ricordiamo che il bollino 3, livello 3 di allerta caldo, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 11 città da bollino rosso per il grande caldo:

Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

In caso di allerte meteo per il caldo, il Ministero della Salute ha diffuso un decalogo con 10 semplici consigli da seguire per affrontare al meglio il grande caldo. Eccole per voi: