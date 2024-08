Meteo, allerta caldo per ondate di calore: scatta il bollino arancione in diverse città. L’avviso del Ministero della Salute per il 24 agosto

Scatta un nuovo allarme meteo per il caldo in Italia. Sabato 24 agosto 2024 scatta il bollino arancione in diverse città italiane secondo l'avviso diramato dal Ministero della Salute.

Meteo, caldo afoso in Italia il 23 agosto: le città da bollino arancione

Torna il grande caldo in Italia con una nuova intensa ondata di calore che raggiunge il picco nel weekend di sabato 23 e domenica 24 agosto. Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore per sabato 24 agosto 2024 con diverse città interessate dal bollino arancione. Ricordiamo che il bollino arancione segna il secondo livello massimo di allerta caldo e indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione il giorno 23 agosto 2024 in Italia:

Ancona

Bolzano

Brescia

Latina

Palermo

Rieti

Roma

Nessuna città, invece, è contrassegnata dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo.

Meteo, caldo africano in arrivo in Italia il 24 agosto: come proteggersi dal caldo

Il caldo africano ritorna protagonista in Italia dopo una breve tregua che ha segnato il ritorno di piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Con la rimonta dell'alta pressione e dell'anticiclone africano torna il grande caldo con una nuova allerta caldo emessa dal Ministero della Salute in diverse città italiane. Da sabato 24 agosto, infatti, temperature in aumento con picchi di anche 35-37° al Centro-Sud e il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo con afa e calura.

In vista della nuova ondata di calore ricordiamo i 10 consigli comunicati dal Ministero della Salute per difendersi dal grande caldo. Ecco le 10 indicazioni da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore: