Meteo, allerta caldo il 28 agosto 2025: le città a rischio per il Ministero della Salute

Torna il caldo africano in Italia: ecco il bollettino per rischio ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per il 28 agosto 2025.
Clima27 Agosto 2025 - ore 20:30 - Redatto da Meteo.it
Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo stato di allerta caldo per ondate di calore in Italia nella giornata di giovedì 28 agosto 2025. Scopriamo quali sono le città a rischio dove sono previste le temperature più bollenti, mentre al Nord i temporali fanno scattare l'allerta meteo.

Caldo africano in Italia: scatta l'allerta meteo per ondate di calore il 28 agosto 2025

Nuova ondata di calore in Italia negli ultimi giorni d'agosto 2025. C'è uno scenario climatico complesso nel nostro Paese, alle prese con violente ondate di piogge e maltempo ma anche con la rimonta dell'alta pressione che ha fatto salire nuovamente le temperature nelle regioni del Sud e Isole. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un aumento importante delle temperature con caldo intenso in Sicilia e Sardegna dove sono previsti picchi di anche 37-38°.

Nella giornata di giovedì 28 agosto 2025, infatti, il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo per il rischio di ondate di calore in diverse città italiane. In particolare nelle regioni del Sud dove è prevista una nuova ondata di caldo intenso con temperature in aumento con valori che sfioreranno anche i 40 gradi.

Torna così il caldo africano con il Ministero della Salute che ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo di livello 1. Lo stato di allerta livello 1 di di colore giallo, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Attenzione: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Ecco quali sono le città italiane contrassegnate dal bollino giallo nella giornata del 28 agosto 2025.

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Frosinone
  • Latina
  • Palermo
  • Roma

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

In caso di allerta meteo diramata dal Ministero della Salute per rischio ondate di calore è opportuno seguire alcuni semplici consigli. Prima di tutto è consigliato di non uscire nelle ore più calde della giornata, ma anche di evitare l'esposizione diretta al sole. Non solo, è consigliato di evitare di praticare attività sportiva all'esterno, ma anche di limitare gli spostamenti in. Tra i soggetti maggiormente a rischio durante le ondate di calore ci sono: cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Infine è espressamente consigliato di arieggiare gli ambienti e tenersi idratati bevendo molto acqua!

