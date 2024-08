Meteo, allerta caldo con ondate di calore: 14 città da bollino rosso e 10 arancione in Italia: l’avviso del Ministero della Salute per il 11 agosto

In questi giorni è previsto il picco dell'intensa ondata di calore e la conferma arriva dal bollettino di ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per domenica 11 agosto 2024 in Italia. Ecco tutte le città dove scatta l'allerta meteo caldo con bollino rosso ed arancione.

Meteo, caldo in arrivo: in 14 città scatta il bollino rosso

Sono 14 le città da bollino rosso per la giornata di domenica 11 agosto 2024. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di ondate di calore in diverse città italiane alle prese con una intensa ondata di calore. Previsto un aumento delle temperature di anche 5-7° rispetto alla media del periodo con ben 14 città da bollino rosso. Ricordiamo che il bollino rosso indica il massimo livello di allerta meteo caldo e determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco tutte le città contrassegnate dal bollino rosso nella giornata di domenica 11 agosto in Italia:

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Napoli

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Verona

Viterbo

Meteo, caldo afoso in Italia il 11 agosto: le città da bollino arancione e come difendersi dal caldo

10 città da bollino arancione nella gioranta di domenica 11 agosto 2024. Il Ministero della Salute ha comunicato una nuova allerta meteo in Italia con diverse città contrassegnate dal bollino rosso. Ricordiamo che il bollino arancione di allerta caldo indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione il giorno 11 agosto 2024 in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Civitavecchia

Messina

Milano

Reggio Calabria

Torino

Trieste

Venezia

In vista del Ferragosto che si preannuncia rovente con temperature in crescita, afa e il fenomeno delle notti tropicali, il Ministero della Salute sta continuando a promuovere un decalogo con 10 pratici consigli da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore. Ecco i 10 consigli da segnare: