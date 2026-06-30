Meteo, allerta caldo il 1 luglio 2026 in Italia: 21 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 1 luglio 2026, il primo bollettino sulle ondate di calore del mese. Il caldo continua a farsi sentire da Nord a Sud con tante città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, caldo anomalo in Italia il 1 luglio 2026: 22 città da bollino rosso

La piogge e i temporali delle ultime ore non hanno smorzato del tutto la forte ed intensa ondata di calore della stagione che ha fatto registrare in Italia ed Europa temperature anomale con picchi oltre i 40°C. Nelle prossime ore il caldo continuerà a farsi sentire ancora in diverse parti del Paese con 22 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo.

Il bollino rosso che richiama il livello massimo di allerta meteo per il caldo segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Sono 22 le città italiane da bollino rosso nella giornata di mercoledì 1 luglio 2026. Ecco la lista completa comunicata dal Ministero della Salute:

Ancona

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Allerta caldo con bollino arancione: dove scatta l'1 luglio 2026

Anche nella giornata di mercoledì 1 luglio 2026 il Ministero della Salute ha comunicato una città da bollino arancione. Ricordiamo che il bollino arancione corrisponde al livello intermedio di allerta meteo per il caldo e segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il bollino arancione per allerta caldo è stato emesso per il 1 luglio 2026 per Reggio Calabria.

Caldo anomalo il 1 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Sale a 5 città, invece, il bollettino di allerta meteo per ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 1 luglio 2026. Il bollino giallo - corrispondente al livello più basso di allerta meteo caldo - indica il presentarsi di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Attenzione: si tratta ugualmente di uno stato di allerta per ondate di calore da monitorare. Ecco la lista delle 5 città italiane contrassegnate dal bollino giallo il giorno 1 luglio 2026: