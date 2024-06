Meteo, allerta arancione in Lombardia (Milano compresa) e gialla nel Centro Nord il 12 giugno: le regioni a rischio

Prosegue l'allerta meteo nelle regioni del Centro-Nord in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 12 giugno 2024, un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Ecco dove.

Maltempo Italia: scatta l'allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto del paese il 12 giugno

Si preannuncia una giornata di piogge e rovesci quella di mercoledì 12 giugno 2024 in Lombardia dove è stato emesso un bollettino di allerta meteo di colore arancione. La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di mercoledì 12 giugno 2024 uno stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali in Lombardia e nelle zone di: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Non solo, sempre mercoledì 12 giugno 2024, scatta anche l'allerta gialla sempre per piogge e temporali nelle seguenti zone e regioni:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

Nella giornata di mercoledì 12 giugno 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico in:

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa nelle regioni e zone: