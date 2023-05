Meteo, allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in 11 regioni d'Italia per il 13 maggio: ecco dove

Una nuova allerta meteo è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per sabato 13 maggio 2023 in Italia. Le allerte meteo sono due: arancione in Emilia Romagna e gialla in 11 regioni dello stivale. Ecco tutte le zone e regioni a rischio.

Allerta arancione in Emilia Romagna per il 13 maggio: le zone a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia e in diverse regioni. Negli ultimi giorni soprattutto l'Emilia Romagna, già colpita duramente, deve fare i conti con uno serie di allerte meteo. Dopo l'allerta rossa, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta arancione per la regione anche nella giornata di sabato 13 maggio 2023. Il rischio legato all'allerta arancione è di moderata criticità per rischio idraulico in Emilia Romagna nelle seguenti zone: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola.

Non solo, l'avviso di allerta arancione riguarda anche un possibile rischio moderato per rischio idrogeologico nelle zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Avviso di allerta meteo gialla, sabato 13 maggio, per rischio temporali in Italia

La Protezione Civile ha poi emesso un bollettino di allerta gialla in ben 11 regioni dello stivale. Nella giornata di sabato 13 maggio, infatti, è previsto un rischio ordinario di criticità per rischio piogge nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Puglia : Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno; Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa.

Da non sottovalutare poi l'avviso di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che riguarda le regioni:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Infine l'ultimo stato di allerta meteo gialla è stato comunicato dalla Protezione Civile per un possibile rischio idrogeologico nelle regioni e zone: