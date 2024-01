Meteo, allerta arancione e gialla in Italia per il 7 gennaio 2024: le zone interessate

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo gialla ed arancione per domenica 7 gennaio 2024 in Italia. Ecco tutte le zone e regioni interessate.

Allarme maltempo in Italia con allerta arancione: ecco dove

Scatta l'allerta meteo in Italia per domenica 7 gennaio 2024. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione per rischio idraulico in diverse regioni. L'ondata di maltempo ha segnato il ritorno di piogge e rovesci, ma anche freddo e neve con un conseguente rischio dal punto di vista climatico. L'allerta meteo arancione per rischio idraulico coinvolge la regione Emilia Romagna e le zone: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Allerta arancione in Italia nella giornata di domenica 7 gennaio 2024 anche per rischio idrogeologico sempre in Emilia Romagna. Ecco le zone interessate: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Allerta meteo gialla in Italia per il 7 gennaio 2024: le zone coinvolte

Nella giornata di domenica 7 gennaio 2024 scatta anche l'allerta gialla per rischio maltempo in diverse regioni d'Italia. Con l'arrivo della Befana è arrivato un vortice ciclonico che ha rivoluzionato il clima; dopo un inizio d'anno con clima mite e stabile, l'arrivo di una intensa perturbazione ha riportato piogge, freddo e neve. La Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud; Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non solo, scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura ferrarese; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt;

: Bisenzio e Ombrone Pt; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da non sottovalutare è l'allarme meteo per rischio idrogeologico che la Protezione Civile ha emesso nelle zone di: