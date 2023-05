Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 12 maggio per rischio piogge: ecco le regioni coinvolte

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con la Protezione Civile che ha diramato un nuovo bollettino di allerte meteo per domani, venerdì 12 maggio 2023. In diverse regioni dello stivale, infatti, è scattato un avviso di allerta arancione e gialla per rischio piogge, idrogeologico e idraulico. Ecco dove e le regioni interessate.

Meteo Italia, allerta arancione in Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico

Non si placa l'allarme meteo in Emilia Romagna, una delle regioni italiane maggioramente colpite dal maltempo delle ultime settimane. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche per la giornata di venerdì 12 maggio 2023 uno stato di allerta arancione che prevede fenomeni molto intensi ed estesi come piogge continue e molto abbondanti, trombe d'aria. In caso di allerta arancione c'è un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose. Due gli allarmi meteo comunicati in Emilia Romagna: il primo è per rischio idraulico nelle zone di Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola. Il secondo, invece, è un allarme meteo per rischio idrogeologico nelle zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Avviso di allerta gialla in Italia per temporali il 12 maggio: ecco dove

Non solo, per la giornata di venerdì 12 maggio 2023 la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali in 5 regioni. Ecco tutte le zone a rischio:

Abruzzo : Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Marche ;

; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Lo stato di allerta meteo di colore gialla è stato comunicato anche per un possibile rischio idraulico in due regioni:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine la Protezione Civile ha emesso anche un avviso di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: