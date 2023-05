Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 28 maggio in Italia: regioni e zone a rischio

L'Italia è ancora in una fase climatica instabile e variabile. Dopo l'ondata di maltempo delle scorse settimane che ha visto regioni come l'Emilia Romagna segnate dalla tragica alluvione, prosegue l'allerta meteo in diverse regioni. La Protezione Civile ha diramato per domenica 28 maggio 2023 una nuova allerta meteo arancione e gialla in Italia. Ecco dove.

Allerta meteo arancione in Italia il 28 maggio: ecco dove

Per la giornata di domani, domenica 28 maggio 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo allarme meteo. Non si placa infatti l'ondata di maltempo che da settimane ha colpito il nostro paese alle prese con alluvioni, frane ed esondazioni. Un mese di maggio davvero tragico che prosegue nel segno dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico in Emilia Romagna. Dopo essere stata colpita al cuore da una violentissima alluvione che ha causato 15 vittime e migliaia di evacuati, la regione deve fare i conti ancora un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Costa romagnola,

Pianura bolognese,

Bassa collina e pianura romagnola.

Meteo, allerta gialla in Italia per rischio piogge e maltempo il 28 maggio 2023

Non solo, domenica 28 maggio 2023 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia. Sono 5 le regioni interessate dall'allarme piogge diramato dalla Protezione Civile che coinvolge le zone:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

La Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Infine da non sottovalutare è l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramato in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Toscana. Ecco tutte le zone a rischio: