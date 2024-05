Meteo, allerta arancione e gialla dall'Emilia Romagna alla Lombardia il 25 maggio: tutte le zone a rischio

Scatta ancora l'allerta meteo per la giornata di sabato 25 maggio 2024, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice stato di allerta arancione e gialla in diverse regioni. Ecco dove.

Allerta arancione e gialla per rischio idraulico in Italia il 25 maggio

La Protezione Civile ha comunicato per sabato 25 maggio 2024 un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia per rischio idraulico. Prosegue l'ondata di maltempo in buona parte delle regioni del Nord colpiti da una serie di piogge e temporali intensi che hanno provocato danni e disagi. In particolare scatta l'allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna nella zona della Costa ferrarese.

Il rischio idraulico che, corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali, è previsto con allerta gialla in tre regioni d'Italia. Ecco dove e le zone a rischio:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Emilia Romagna : Pianura ferrarese;

: Pianura ferrarese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo in Italia: allarme piogge da Nord a Sud

Nella giornata di sabato 25 maggio 2024 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla anche per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone coinvolte nell'allarme maltempo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno,

Infine da non sottovalutare lo stato di allerta meteo per rischio idrogeologico diramato nelle regioni e zone: