Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischio

La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione e gialla per il 22 gennaio 2026 in Italia: ecco dove.
Clima21 Gennaio 2026 - ore 17:32 - Redatto da Meteo.it
Il Sud Italia è ancora nella morsa del maltempo. Piogge e temporali, diffusi anche nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, hanno spinto la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo in alcune regioni.

Allerta meteo arancione il 22 gennaio 2026 in Italia

Scatta l'allerta arancione di moderata criticità il 22 gennaio 2026 in Italia. Lo stato di allerta meteo arancione indica una criticità moderata a causa di fenomeni meteorologici intensi e pericolosi, non più occasionali ma diffusi e significativi, che possono causare problemi alla viabilità, danni a edifici, problemi idraulici, ma anche disagi prolungati. Nel dettaglio l'allerta meteo arancione è stata diffusa per rischio idraulico giovedì 22 gennaio 2026 solo in Sardegna nelle zone:

Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge e criticità il 22 gennaio 2026

Non solo, sempre per giovedì 22 gennaio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni del Sud Italia. Nelle prossime ore sono previsti ancora fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali il 22 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento.

Massima attenzione anche per l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di danni causati da esondazioni e alluvioni di fiumi e corsi d'acqua principali, dovute al superamento delle loro capacità di deflusso generalmente a seguito di forti piogge o eventi climatici eccezionali. Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per giovedì 22 gennaio 2026 in:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne
  • Sardegna: Campidano.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il giorno 22 gennaio 2026 nelle regioni:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico.
