Meteo, allerta arancione e gialla il 27 ottobre in Italia: criticità e maltempo in diversi regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domenica 27 ottobre 2024, una duplice allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud per maltempo. Ecco tutte le regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione il 27 ottobre

Non si placa l'ondata di maltempo che sta facendo registrare criticità importanti con allagamenti e disagi. Scatta l'emergenza meteo dalla Toscana all'Emilia Romagna e anche nelle prossime ore la Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo arancione. Piogge e rovesci, anche sotto forma di nubifragi e grandinate, sono previsti in alcune regioni tra cui la Liguria dove è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio temporali nelle zone: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Non solo, sempre domenica 27 ottobre scatta l'allerta arancione per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Costa ferrarese;

: Costa ferrarese; Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia.

Attenzione anche allo stato di allerta meteo arancione diramato per il rischio idrogeologico in:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente; Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia.

Piogge e temporali in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 27 ottobre anche uno stato di allerta meteo gialla in Italia per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante; Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso.

Sempre domenica 27 ottobre scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in 4 regioni. Ecco dove:

Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia : Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura occidentale; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è lo stato d'allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico in: