Meteo, allerta arancione e gialla in Lombardia, Emilia e Veneto il 28 giugno: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Nord. Anche per la giornata di domani, venerdì 28 giugno 2024, la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo in Italia. Scatta l'allerta arancione e gialla in diverse regioni del Nord. Ecco dove.

Maltempo Lombardia: scatta l'allerta arancione il 28 giugno

Gli effetti della perturbazione continuano a farsi sentire in buona parte delle regioni del Nord alle prese con una intensa ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni. Nelle ultime ore una tromba d'aria ha colpito la città di Rovigo con una serie di danni importanti. Nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per venerdì 28 giugno 2024 uno stato di allerta arancione in Italia. Per la precisione l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico scatta in una sola regione: la Lombardia. Nello specifico la zona a rischio è: la Bassa pianura orientale.

Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Allerta maltempo in Italia: ecco dove

Non solo, sempre nella giornata di venerdì 28 giugno 2024, scatta l'allerta meteo gialla in Italia sempre per rischio idraulico. Questa volta il bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile riguarda solo due regioni del Nord.

Ecco le regioni e le zone interessata dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico: