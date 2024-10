Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 12 ottobre: ecco dove

Gli effetti della perturbazione n.4 di ottobre associata al passaggio dell'ex uragano Kirk si faranno sentire in alcune zone d'Italia anche nel secondo weekend del mese. La Protezione Civile, infatti, ha comunicato per la giornata di sabato 12 ottobre 2024, un duplice stato di allerta meteo in diverse regioni. Scopriamo quali sono.

Meteo, scatta l'allerta arancione il 12 ottobre: ecco in quali regioni

Dopo una settimana all'insegna del maltempo con piogge torrenziali e nubifragi, il weekend del 12-13 ottobre si delinea comunque climaticamente migliore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato però un bollettino di allerta meteo arancione per sabato 12 ottobre 2024 in alcune regioni. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico è stata emessa in una sola regione per sabato 12 ottobre 2024. Si tratta del Veneto e nello specifico delle seguenti zone:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo al Nord Italia: allerta gialla in 2 regioni il 12 ottobre

Non solo, sempre nella giornata di sabato 12 ottobre 2024 scatta anche l'allerta meteo gialla sempre per rischio idraulico in Italia. Osservati speciali dalla Protezione Civile delle singole regioni fiumi le correnti che, a causa delle piogge degli ultimi giorni, si sono ingrossati rischiando l'esondazione.

L'allarme meteo di ordinaria criticità per rischio idraulico con tanto di allerta gialla è stata diramata in: