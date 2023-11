Meteo, allerta arancione e gialla in Italia per il 30 novembre: zone e regioni a rischio

Il mese di novembre si conclude con un nuovo stato di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per giovedì 30 novembre 2023 un duplice stato di allerta arancione e gialla in Italia per via del maltempo. Ecco le zone e le regioni interessate.

Meteo, allerta arancione e gialla in Italia per rischio idrogeologico: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso per giovedì 30 novembre 2023 uno stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia. L'arrivo dell'ultima perturbazione, la n.13 di novembre, potrebbe causare non pochi problemi in diverse regioni d'Italia. L'allerta arancione è stata diramata nella giornata di giovedì 30 novembre 2023 per rischio idrogeologico che, corrisponde effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali, in una sola regione. Si tratta della Toscana dove l'allarme meteo è stato comunicato per le zone di Bisenzio e Ombrone Pt.

Non solo, sempre giovedì 30 novembre 2023 l'allarme meteo di rischio idrogeologico è stato emesso con tanto di allerta gialla anche in altre regioni. Ecco dove:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Campania : Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bologneseMolise: Alto Volturno - Medio Sangro;

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bologneseMolise: Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia.

Allerta meteo gialla per rischio piogge in Italia il 30 novembre: ecco le zone a rischio

Nella giornata di giovedì 30 novembre 2023, la Protezione Civile ha emesso un'emergenza meteo per maltempo anche in alcune regioni. Scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro

Infine da non sottovalutare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone: