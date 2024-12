Meteo, allerta arancione e gialla il 21 dicembre in Italia: ecco dove

Scatta un doppio bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia per la giornata di domani, sabato 21 dicembre 2024. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone interessate dall'allarme maltempo.

Allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico il 21 dicembre: le regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per sabato 21 dicembre 2024 un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia per rischio idraulico. Gli effetti della perturbazione n.5 del mese si fanno sentire lungo tutto lo stivale con piogge e temporali, ma anche forti raffiche di vento e nevicate. Nella giornata di sabato 21 dicembre scatta l'allerta meteo per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo arancione per rischio idraulico è stato emesso solo in Emilia Romagna nelle zona Pianura modenese. Non solo, l'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata comunicata nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 21 dicembre 2024

La Protezione Civile ha emesso per sabato 21 dicembre 2024 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Sono 3 le regioni dove scatta l'allarme maltempo a causa della perturbazione n.5 del mese che farà sentire i suoi effetti in particolare in:

: Versante Tirrenico Meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Non solo, lo stato di allerta meteo gialla è stata diramata anche per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: