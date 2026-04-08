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Meteo, allerta arancione e gialla il 9 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio

Prosegue lo stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia il 9 aprile 2026 per maltempo e criticità. Ecco dove.
Clima8 Aprile 2026 - ore 18:13 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Aprile 2026 - ore 18:13 - Redatto da Meteo.it

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 9 aprile 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo arancione e gialla in alcune zone d'Italia. A seguire tutte le zone e regioni coinvolte nello stato di allerta.

Allerta arancione in Italia il 9 aprile 2026: ecco dove

Scatta l'allerta arancione di moderata criticità anche il 9 aprile 2026 in Italia. Prosegue lo stato di maltempo in alcune regioni d'Italia che si ritrovano a dover affrontare un nuovo bollettino di allerta meteo.

Ricordiamo che l'allerta arancione segnala un livello di criticità moderata diramato dalla Protezione Civile per la presenza di fenomeni meteo intensi e diffusi, capaci di provocare danni ingenti, ma anche pericolo per l'incolumità pubblica e disagi significativi.

Nella giornata di giovedì 9 aprile 2026 l'allerta arancione di moderata criticità è stata diffusa per rischio idrogeologico in Molise e nel dettaglio nelle seguenti zone: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 9 aprile 2026

Non solo, sempre per giovedì 9 aprile 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. La Protezione Civile quando parla di rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino allagamenti o inondazioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua come fiumi e/o torrenti. Si tratta di un fenomeno, che può derivare da piogge intense o dalla rottura di argini che comporta potenziali danni a persone, beni e infrastrutture in aree specifiche.

L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata emessa per il 9 aprile 2026 in una sola regione. Si tratta del Molise e per la precisione nella zona Litoranea.

Infine da non sottovalutare è anche il bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per giovedì 9 aprile 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 22:28

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