Meteo, allerta arancione e gialla il 30 novembre per rischio temporali al Sud: le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla e arancione anche nella giornata di domani, mercoledì 30 novembre 2022, in diverse regioni d'Italia. Ancora una volta nella morsa del maltempo è il Sud con cinque regioni a rischio allerta meteo.

Allerta arancione al Sud per mercoledì 30 novembre: le regioni a rischio

Scatta ancora una volta l'allerta meteo arancione in Italia. Nella giornata di mercoledì 30 novembre 2022, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allarme meteo arancione in alcune regioni del Sud Italia per rischio piogge ed acquazzoni. Si tratta di Sicilia e Calabria che da giorni stanno vivendo giornate di maltempo e rovesci. Ecco tutte le zone a rischio per domani:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Lo stato di allerta arancione diramato per mercoledì 30 novembre riguarda anche un possibile rischio idraulico in Calabria nelle zone: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale. Infine da segnalare anche una moderata criticità per rischio idraulico in:

Allerta gialla in Italia: tutte le regioni a rischio nella giornata di mercoledì 30 novembre

Scatta anche l'allerta meteo gialla mercoledì 30 novembre sempre nelle regioni del Sud. A rischio piogge e temporali, anche localmente intensi, le seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia : Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

La Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine l'allerta gialla al Sud Italia è stata emessa anche per un possibile rischio idraulico in: