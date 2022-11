Meteo, allerta arancione e gialla per il 26 novembre in Italia: ecco dove

Nuova allerta meteo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerte meteo di colore arancione e gialla per la giornata di sabato 26 novembre 2022 per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Allerta meteo arancione in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo arancione per la giornata di domani, sabato 26 novembre 2022, in Italia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione in diverse regioni per possibili rischi legati al maltempo. Ricordiamo che in caso di allerta arancione sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. L'allarme meteo riguarda una moderata criticità per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Lazio : Bacini Costieri Sud;

: Bacini Costieri Sud; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Non solo, lo stato di allerta meteo arancione riguarda anche il rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

E ancora: l'allerta meteo per sabato 26 novembre riguarda anche un possibile rischio idrogeologico nelle regioni:

Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio : Bacini Costieri Sud;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla per sabato 26 novembre al Centro-Sud: le zone a rischio

Per la giornata di sabato 26 novembre la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in varie regioni per possibili rischi causati da una nuova ondata di maltempo causata dal passaggio della perturbazione numero 9 del mese. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta pioggia:

Abruzzo : Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio : Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Lo stato di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile riguarda anche un possibile rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio : Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Sardegna: Logudoro.

Infine allerta meteo per sabato 26 novembre anche per possibile rischio idrogeologico. Ecco tutte le regioni e zone a rischio: