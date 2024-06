Meteo, allerta arancione e gialla il 22 giugno per maltempo: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, sabato 22 giugno 2024 in diverse regioni del Nord Italia colpite da una nuova ondata di maltempo. Ecco le regioni e zone interessate dall'allarme meteo.

Allerta arancione in Italia il 22 giugno: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per sabato 22 giugno un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni d'Italia. Il passaggio della perturbazione n.8 del mese, in concomitanza con l'arrivo della n.9 prevista nelle prossime ore, ha segnato il ritorno del maltempo al Nord con il rischio di piogge, temporali e criticità. Le piogge battenti tornano protagoniste in diverse regioni e in particolare in Veneto dove è stata diramata l'allerta arancione per rischio temporali nelle zone di: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Non solo, scatta anche allerta arancione per rischio idrogeologico che, corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane, nella regione Trentino Alto Adige e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla al Nord

Sempre sabato 22 giugno, la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Non solo, prevista anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Bolzano; Valle d'Aosta : Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney;

: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico che interessa: