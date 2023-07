Meteo, allerta arancione e gialla il 12 luglio in Italia: le regioni e zone interessate

Dall'allerta caldo con tanto di bollino arancione in diverse città italiane all'allerta meteo per maltempo e piogge. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di mercoledì 12 luglio 2023 in Italia. Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allarme meteo.

Allerta arancione in Italia per rischio piogge il 12 luglio: ecco dove

L'Italia è nella morsa della seconda grande ondata di calore dell'estate 2023. Afa e temperature bollenti lungo tutto lo stivale con picchi di oltre 4o° al Sud e Isole, ma una parte del paese deve fare i conti con l'allerta meteo per rischio temporali e piogge. La Protezione Civile ha diramato in queste ore un bollettino di allerta meteo arancione in Italia per mercoledì 12 luglio per rischio temporali. Ricordiamo che in caso di allerta arancione sono previsti fenomeni molto intensi, pericolosi per l'incolumità delle persone, con danni sui beni a carattere diffuso.

L'allerta meteo arancione per domani è stata comunicata per la Lombardia, unica regione interessata dall'emergenza meteo per temporali e rovesci. Ecco le zone coinvolte nell'allarme meteo:

Valchiavenna,

Media-bassa Valtellina,

Laghi e Prealpi Varesine,

Laghi e Prealpi orientali,

Lario e Prealpi occidentali,

Orobie bergamasche.

Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia: le regioni a rischio

Non solo, la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per la giornata di mercoledì 12 luglio 2023 in diverse regioni. L'allerta gialla per domani è stata diramata per ordinaria criticità per rischio temporali in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le zone interessate dall'allarme meteo per piogge e temporali:

Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale;

: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Per mercoledì 12 luglio 2023 scatta anche l'allerta meteo per rischio idrogeologico. Ricordiamo che tale rischio corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Il Dipartimento della Protezione Civile ha informato che la regione a rischio idrogeologico è il Trentino Alto Adige e le seguenti zone: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.