Meteo, allerta arancione e gialla il 12 gennaio 2025 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata didomenica 12 gennaio 2025, un doppio stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate dall'allarme maltempo.

Maltempo oggi in Italia: scatta l'allerta arancione il 12 gennaio 2025

Il secondo fine settimana di gennaio 2025 è nel segno del maltempo in buona parte d'Italia alle prese con uno stato di allerta meteo arancione emesso dalla Protezione Civile per la giornata di domenica 12 gennaio. L'allerta arancione prevede la possibilità di eventi pericolosi e diffusi, questo significa che sono possibili danni a strutture e infrastrutture, rischi per la popolazione. L'allarme è stato comunicato per il rischio di piogge e temporali in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Non solo, sempre in Calabria scatta anche lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Allerta meteo gialla il 12 gennaio 2025 in Italia: ecco dove

Sempre domenica 12 gennaio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Attenzione: domenica 12 gennaio 2025 scatta anche lo stato di allerta gialla per rischio idraulico in 3 regioni del Sud Italia. Ecco nel dettaglio le zone coinvolte:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in: