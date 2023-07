Meteo, allarme rosso in 15 città italiane: ecco quali sono e le ultime previsioni

Viste le previsioni meteo che preannunciano una intensa ondata di calore per i prossimi giorni, è allarme rosso in ben 15 città italiane. Ecco quali sono e perché non bisogna sottovalutarlo ed adottare tutti gli accorgimenti utili soprattutto per far sì che non succeda nulla alle persone più fragili.

Meteo, ondata di caldo: allarme rosso in 15 città

A causa dell'intensa e duratura ondata di caldo è allarme rosso in ben 15 città italiane. La colonnina di mercurio è destinata a salire e a non lasciare tregua nemmeno durante le ore notturne, causando così non pochi disagi alle persone. Quali sono le città dove il caldo e l'afa si faranno sentire maggiormente? In previsione di una domenica rovente dove si toccheranno anche i 38-39° come in Toscana e Lazio, o i 40-41° in Puglia, Sicilia e Sardegna, le città a rischio sono:

Bari

Bologna

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Viterbo

Previsioni meteo: caldo intenso domenica 16 luglio

Cosa dicono le previsioni meteo per domenica 16 luglio nel dettaglio? Ebbene la giornata sarà rovente in tutte le regioni italiane. Le temperature saranno in aumento e il caldo e l'afa in intensificazione, sia di giorno che di notte con massime fino a 35-36 gradi al Nord, fino a 39-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud, con picchi di 41-42 gradi nell’entroterra di Sicilia e Sardegna. Insomma la colonnina di mercurio dei vari termometri si prepara a battere ogni record.

Con l'inizio della prossima settimana non troveremo poi una tregua dal caldo, ma l'afa continuerà ad aumentare con possibili conseguenze per la nostra salute.

Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, da lunedì 17 le temperature saranno in ulteriore aumento con le minime per lo più sopra i 20 gradi, in alcuni casi anche sopra i 25, specie nelle località di mare del Sud. Le massime, invece, rimarranno comprese tra 32 e 40°, con punte di 41-43° nelle zone interne poco lontane dalla costa del Centro-Sud, spingendosi fino a 44-45 nelle Isole maggiori.