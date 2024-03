Meteo, a Pasquetta piove? Italia divisa in due, tra instabilità e caldo estivo

L’ultima perturbazione (la numero 14 di marzo) giunta sull’Italia, nelle prossime ore porterà moderato maltempo su gran parte del Nord e nel lunedì di Pasquetta, prima di abbandonare l’Italia, coinvolgerà anche le regioni centrali.

Ci attende quindi una Pasquetta tra sole e improvvisi acquazzoni in gran parte del centro e del Nord, mentre al Sud qualche pioggia arriverà solo a fine giornata.

Nel frattempo le temperature rimarranno ben al di sopra della norma in gran parte del Paese e in particolare al Sud, dove non si possono escludere punte fino a 30 gradi.

Da martedì 2, con il rialzo della pressione, la situazione meteo diventerà più stabile: nella parte centrale della settimana quindi tempo più soleggiato e sostanzialmente asciutto anche al Centro-Nord, mentre le temperature caleranno e anche al Sud torneranno su valori vicini a quelli tipici del periodo.

Le previsioni meteo per Pasquetta

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso all’estremo Sud. Nel resto d’Italia nuvole alternate a temporanee schiarite: al mattino piogge sparse su Lombardia, Levante Ligure, Nordest, Toscana e Sardegna; nel pomeriggio improvvisi rovesci e temporali qua e là su Lombardia, Venezie, regioni centrali e Sardegna; in serata qualche scroscio di pioggia anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Temperature massime in calo al centro e Isole Maggiori, in leggero rialzo in gran parte del Nord. Ancora ventoso al Centro-Sud per venti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 2

Alternanza tra sole e nuvole su Venezie e regioni tirreniche: nel corso del giorno piogge isolate su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, nord della Toscana, Lazio e Campania, con deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1600 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime ovunque in calo; massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, in leggera crescita al Nordovest, Toscana e Sardegna.