Meteo: a inizio settimana pioggia e brusco calo delle temperature al Nord

Nel contesto di uno scenario affetto da significativa incertezza gli aggiornamenti dei modelli fisico matematici confermano il probabile progressivo cedimento del campo di alta pressione attualmente presente sopra l’Italia. Il cambiamento della situazione meteorologica nella direzione di condizioni più perturbate e piovose, dovrebbe riguardare inizialmente soprattutto i settori più settentrionali del Paese, solo più tardi anche le regioni meridionali.

Le temperature subiranno una diminuzione significativa al Nord, particolarmente sensibile a partire da martedì 28, mentre al Sud saranno in aumento durante la prima parte della settimana.

Ad inizio settimana cede l'alta pressione con ritorno dell'instabilità al Nord: la tendenza meteo

Lunedì 27 tempo prevalentemente soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Dal pomeriggio la probabilità di rovesci sarà in moderato aumento sulle zone montuose del Nord (specie su Lombardia e Nordest), sull’Appennino settentrionale e su quello abruzzese molisano. Venti deboli. Temperature in ulteriore rialzo nei valori minimi, massime in contenuto calo sui settori più settentrionali del Paese.

Martedì 28 sulle regioni centro meridionali e sull’Emilia Romagna tempo prevalentemente soleggiato e clima relativamente caldo. Nubi in aumento nel resto del Nord, in particolare sulle aree alpine e lungo le Prealpi, dove sarà maggiore la probabilità di precipitazioni. Venti moderati di scirocco nei canali di Sicilia e di Sardegna. Temperature in calo sul Nordovest, sulle aree alpine e su quelle prealpine del Nordest.