FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: a inizio settimana pioggia e brusco calo delle temperature...

Meteo: a inizio settimana pioggia e brusco calo delle temperature al Nord

La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede un nuovo indebolimento dell'alta pressione con ritorno a condizioni più piove e meno calde.
Tendenza24 Aprile 2026 - ore 11:25 - Redatto da Meteo.it
Tendenza24 Aprile 2026 - ore 11:25 - Redatto da Meteo.it

Nel contesto di uno scenario affetto da significativa incertezza gli aggiornamenti dei modelli fisico matematici confermano il probabile progressivo cedimento del campo di alta pressione attualmente presente sopra l’Italia. Il cambiamento della situazione meteorologica nella direzione di condizioni più perturbate e piovose, dovrebbe riguardare inizialmente soprattutto i settori più settentrionali del Paese, solo più tardi anche le regioni meridionali.

Le temperature subiranno una diminuzione significativa al Nord, particolarmente sensibile a partire da martedì 28, mentre al Sud saranno in aumento durante la prima parte della settimana.

Ad inizio settimana cede l'alta pressione con ritorno dell'instabilità al Nord: la tendenza meteo

Lunedì 27 tempo prevalentemente soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Dal pomeriggio la probabilità di rovesci sarà in moderato aumento sulle zone montuose del Nord (specie su Lombardia e Nordest), sull’Appennino settentrionale e su quello abruzzese molisano. Venti deboli. Temperature in ulteriore rialzo nei valori minimi, massime in contenuto calo sui settori più settentrionali del Paese.

Martedì 28 sulle regioni centro meridionali e sull’Emilia Romagna tempo prevalentemente soleggiato e clima relativamente caldo. Nubi in aumento nel resto del Nord, in particolare sulle aree alpine e lungo le Prealpi, dove sarà maggiore la probabilità di precipitazioni. Venti moderati di scirocco nei canali di Sicilia e di Sardegna. Temperature in calo sul Nordovest, sulle aree alpine e su quelle prealpine del Nordest.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 26 aprile con il sole poi nuova fase instabile in settimana
    Tendenza23 Aprile 2026

    Meteo, 26 aprile con il sole poi nuova fase instabile in settimana

    Domenica con tempo stabile e clima molto mite poi si profila l'arrivo di perturbazioni e calo termico per la prossima settimana. La tendenza meteo
  • Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza
    Tendenza22 Aprile 2026

    Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza

    Alta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo
  • Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile
    Tendenza21 Aprile 2026

    Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile

    La tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole.
  • Meteo: da metà settimana di nuovo alta pressione! 25 aprile con sole e caldo
    Tendenza20 Aprile 2026

    Meteo: da metà settimana di nuovo alta pressione! 25 aprile con sole e caldo

    La tendenza meteo per la seconda parte di settimana vede un ritorno a condizioni anticicloniche per un weekend del 25 aprile soleggiato e caldo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 26 aprile con il sole poi nuova fase instabile in settimana
Tendenza23 Aprile 2026
Meteo, 26 aprile con il sole poi nuova fase instabile in settimana
Domenica con tempo stabile e clima molto mite poi si profila l'arrivo di perturbazioni e calo termico per la prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza
Tendenza22 Aprile 2026
Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza
Alta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo
Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile
Tendenza21 Aprile 2026
Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile
La tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 15:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154