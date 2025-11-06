Meteo: oggi (6 novembre) ultime ore di stabilità. Poi peggiora: ecco dove

Anche oggi (giovedì 6 novembre) l’alta pressione garantirà tempo in prevalenza stabile, ma con la presenza di qualche nebbia in pianura padana. La massa d’aria relativamente mite e il cielo quasi ovunque sereno garantiscono temperature diurne superiori alla norma, mentre il raffreddamento notturno mantiene le minime vicine alla norma o poco inferiori, in particolare nelle regioni settentrionali, dove quindi persiste una rilevante escursione termica.

Anche i dati più aggiornati confermano un nuovo peggioramento a partire da venerdì 7 per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.2 di novembre), con le prime piogge questa sera a iniziare dalla Sardegna e con tendenza a interessare entro domani mattina la Sicilia, con probabili temporali, e successivamente le regioni meridionali e le vicine aree del Centro.

Nella seconda parte di sabato 8 questa perturbazione si allontanerà verso la Grecia, mentre a breve distanza un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.3), seguendo il medesimo percorso, avrà raggiunto la Sardegna sabato sera, per poi estendersi alla Sicilia e alle regioni meridionali domenica 9. Durante tutta questa fase, nella parte finale della settimana, al Nord le condizioni meteorologiche non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, a parte un temporaneo coinvolgimento del Ponente ligure e basso Piemonte venerdì.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 6 novembre)

Tempo ancora stabile con velature passeggere e un po’ di nuvolosità sulle Alpi Occidentali e in Sardegna. Possibile presenza di nebbie in Pianura Padana, in dissolvimento entro fine mattinata. In serata tempo in peggioramento in Sardegna con piogge e temporali a partire dal settore occidentale dell’isola.

Temperature stazionarie o in leggero calo; inizio di giornata un po’ freddo, specie al Centro-Nord, valori pomeridiani nella media o leggermente oltre. Venti di Scirocco in rinforzo in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 7 novembre

Al mattino cielo nuvoloso con piogge e temporali sulle isole maggiori; nubi anche all’estremo Nord-Ovest con deboli piogge anche su Ponente ligure e Cuneese. Nel resto d’Italia tempo stabile con ampie schiarite e nebbie in pianura Padana e valli del Centro, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nel versante tirrenico.

Nella seconda parte della giornata graduale estensione delle precipitazioni al Sud e sul basso Lazio, e contemporaneo aumento delle nubi nel resto del Centro e in Emilia Romagna. Temperature minime per lo più in rialzo, massime stazionarie o in leggero calo. Venti in rinforzo nei settori occidentali e intorno alla Sicilia con mari da mossi a molto mossi.