Meteo: oggi (27 ottobre) ancora maltempo su Nord-Ovest e Sardegna. L'evoluzione per le prossime ore

L’ultimo weekend di ottobre si chiude con il maltempo all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna per effetto di una perturbazione quasi stazionaria (la n.9 del mese), associata ad un vortice di bassa pressione posizionato sulla Spagna. Le condizioni di maggiore criticità riguardano il Piemonte e la Liguria dove si segnalano ingenti accumuli di pioggia, mentre la Sardegna deve fare i conti, in queste ore, con un intenso fronte temporalesco. Ma la prospettiva a breve termine è per un generale miglioramento, con un esaurimento dei fenomeni entro la fine della giornata odierna. Nel resto d’Italia situazione di maggiore stabilità e di caldo anomalo, per effetto di una tesa corrente sciroccale.

Da martedì 29 ottobre e probabilmente fino a venerdì 1 novembre (Ognissanti), il consolidamento dell’alta pressione dovrebbe garantire giornate di tempo stabile e mite ovunque, con temperature oltre le medie stagionali, ma con la probabile comparsa di nebbie e strati bassi su pianure, coste e valli del Centro-Nord. Seppure con importanti margini di incertezza, il tempo potrebbe tornare a peggiorare nel primo fine settimana di novembre, accompagnato da un abbassamento delle temperature: non è escluso che da domenica 3 si possa assistere alla prima irruzione di aria fredda.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 27 ottobre)

Cielo coperto con piogge inizialmente diffuse e intense su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, più isolate sulla Lombardia; tendenza ad un’attenuazione dei fenomeni, fino a cessare quasi del tutto in serata. Rovesci e temporali in Sardegna, in esaurimento col passar delle ore. Nel resto del Paese tempo parzialmente soleggiato, con un cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: nubi inizialmente più compatte in Emilia Romagna, ma senza precipitazioni di rilievo.

Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove e ben oltre le medie, con punte fino a 25-26 gradi. Venti di Scirocco deboli in Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; moderati o forti sui restanti mari di ponente, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 28 ottobre

Migliora al Nord-Ovest e sulla Sardegna, con tendenza a schiarite e con gli ultimi rovesci al mattino nel sudest dell’isola. Cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia; strati di nubi basse e locali nebbie al mattino in pianura padana e lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna.

Temperature massime in aumento in Sardegna e al Nord-Ovest. Moderato Scirocco nel Canale di Sicilia e in Sardegna, con mari mossi.