Meteo Italia, che tempo farà il 25 aprile? Le previsioni per il giorno di festa

L'Italia sta vivendo un clima di stampo invernale con piogge, freddo, neve e temperature di gran lunga inferiori alla media del periodo. Nevicate a quote anche insolitamente basse con il Centro-Nord travolto da una massa d'aria di freddo artico. Che tempo farà nel weekend del 25 aprile? Le previsioni meteo.

Meteo, l'Italia è passata dall'estate all'inverno

Dopo il caldo anomalo delle scorse settimane, l'Italia è piombata in uno scenario climatico di stampo invernale. Un inverno tardivo è arrivato da Nord a Sud complice il passaggio di una serie di perturbazioni accompagnate da aria fredda di origine artica che hanno insistito lungo tutto lo stivale facendo crollare le temperature. Un vero e proprio sbalzo termico visto che si è passati dai 20-25° ai 5° gradi in diverse regioni d'Italia. Nella giornata di oggi, martedì 23 aprile, il vortice ciclonico associato alla perturbazione coinvolgerà ancora una volta il Centro-Nord, con una fase di maltempo e nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo.

Da mercoledì 24 aprile gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Sud. L'evoluzione climatica per i prossimi giorni in concomitanza con il ponte del 25 aprile è ancora incerta: clima instabile e variabile per il passaggio di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge e maltempo soprattutto tra giovedì e sabato.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 23 aprile: alternanza di nubi e schiarite nelle regioni del Sud e Isole dopo una serie di piogge. Tempo instabile al Centro-Nord con il rischio di rovesci e temporali e nevicate intorno a 800-1.000 metri al Nord e oltre i 1.000-1.300 metri sull’Appennino centrale. In lieve aumento le temperature massime al Nord-Ovest, mentre in calo al Centro, Sardegna e nel basso versante tirrenico Tirreno.

Nella giornata di mercoledì 24 aprile tempo soleggiato a Nord-Ovest, mentre nel resto del paese persiste un clima instabile e variabile caratterizzato da piogge e rovesci che si faranno insistenti al Centro, su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centro-orientale. La neve, invece, è prevista intorno a 1.000-1.200 metri su Alpi e Prealpi orientali e sull’Appennino centro-settentrionale.

Meteo, che tempo farà nel Ponte del 25 aprile 2024?

Ancora incerta e variabile la tendenza meteo per il weekend del 25 aprile. La circolazione atmosferica di stampo invernale che sta interessando la nostra penisola comincerà ad indebolirsi nella seconda parte della settimana con un leggero rialzo delle temperature che rimarranno ugualmente su valori sotto la media.



Da sabato 27 aprile è previsto l'arrivo di una massa d'aria più mite che riporterà la colonnina di mercurio verso valori più in linea con il mese di aprile.

Nel Ponte del 25 aprile è previsto un clima instabile e variabile con l'alternanza di nubi a fase più soleggiate e non si escludono brevi piogge o rovesci nelle zone interne del Centro-Sud, venerdì lungo l’Appennino e al Nord-Ovest, sabato in Toscana, Emilia e parte delle regioni nord-occidentali, domenica all’estremo Nord-Ovest.