Meteo, 25-26 giugno tra caldo africano e forti temporali: le previsioni

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, con il suo carico di bollente aria di origine sahariana, insisterà sull’Italia, e più in generale su una grossa fetta del nostro continente, ancora per molti giorni: è infatti probabile che la circolazione atmosferica non subisca grandi variazioni fino alla metà della prossima settimana. In particolare, nella giornata odierna il nucleo dell’area anticiclonica insisterà ancora sul settore occidentale dell’Europa, dove proseguirà quindi l’eccezionale ondata di calore, con picchi oltre i 40 gradi, specie in Francia. Nel fine settimana l’asse dell’area anticiclonica si sposterà invece più a est, e il nucleo dell’alta pressione occuperà con maggior decisione proprio il nostro Paese, dove quindi ci sarà un’intensificazione del caldo afoso: questo significa che fra il weekend e l’inizio della prossima settimana le temperature massime, in Italia, oltrepasseranno diffusamente i 35 gradi, con picchi intorno ai 40 gradi e con la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità; il caldo risulterà opprimente anche nelle ore notturne, quando le minime rimarranno in generale sopra i 20 gradi (le cosiddette notti tropicali) e in molte zone addirittura sopra i 25 gradi. Quindi una lunga fase di tempo soleggiato, in cui non mancherà comunque un po’ di instabilità pomeridiana, con la formazione di improvvisi temporali che potrebbero risultare anche intensi, sebbene per lo più confinati sulle zone montuose. Fra martedì e mercoledì, sempre in un contesto di tempo tipicamente estivo, è probabile una parziale attenuazione dell’ondata di calore.

Previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Giovedì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose e sul settore occidentale della Pianura Padana, con la formazione di isolati temporali su Alpi, zone appenniniche del Centro-Sud e rilievi delle Isole; in serata ancora qualche temporale sulle Alpi, con possibili locali sconfinamenti sulla pianura lombardo-veneta. Temperature senza grandi variazioni, ancora ben oltre le medie stagionali, con picchi anche fino a 37-38 gradi nelle zone interne della Penisola. Venti deboli, a regime di brezza.

Previsioni meteo per venerdì 26 giugno

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo sviluppo di nuvole nelle zone montuose, con qualche isolato rovescio o temporale lungo l’arco alpino, nell’Appennino fra Abruzzo e basso Lazio, nell’Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole. Temperature stazionarie o in lieve rialzo; massime per lo più fra 32 e 38 gradi, e solo leggermente più contenute in prossimità delle coste. Venti a regime di brezza.