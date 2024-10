Meteo 22 ottobre: tempo instabile e piogge fino a mercoledì 23. Ecco dove

La perturbazione numero 8 si è spostata con il suo vortice di bassa pressione all’estremo Sud, ma nelle prossime 24/36 ore risalirà lungo la Penisola, determinando condizioni di instabilità da oggi (martedì 22 ottobre) anche nelle regioni centrali e in Sardegna e riportando poi entro la fine della giornata delle piogge in Emilia Romagna, in estensione mercoledì 23 al resto del Nord; sulle regioni settentrionali si tratterà comunque di precipitazioni in prevalenza di debole intensità.

Qualche fenomeno più intenso potrebbe invece interessare mercoledì 23 il versante tirrenico centrale e la Sardegna, con rischio di locali rovesci e temporali. Le temperature si manterranno in prevalenza su valori poco superiori alla media stagionale.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 22 ottobre)

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi più compatte su bassa Lombardia, Emilia Romagna e Marche; deboli piogge in Umbria e Lazio, residui rovesci in Sicilia. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità al Centro-Sud, con piogge e rovesci più probabili su zone interne e tirreniche e nel sud della Sardegna; qualche temporale anche tra bassa Toscana e Lazio.

Deboli piogge in Emilia Romagna, nuvolosità sparsa con parziali schiarite altrove. In serata piogge ancora deboli, ma più diffuse in Emilia e basso Veneto. Temperature senza grandi variazioni, con le massime generalmente poco oltre la media. Moderato Scirocco nel Canale di Sicilia, venti deboli altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 ottobre

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e per lo più deboli nel corso della giornata in tutte le regioni, compresa l’Emilia Romagna; piogge a tratti localmente moderate su alto Veneto e Appennino emiliano.

Tempo instabile nel resto del Paese, con piogge e rovesci più insistenti sulla Toscana; isolati temporali nell’Appennino meridionale. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord. Venti moderati di Scirocco in Sardegna e nei canali delle Isole, con questi mari mossi.