Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione

Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Tendenza30 Agosto 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione atlantica, la numero uno di settembre, la situazione da mercoledì 3 è prevista in generale e rapido miglioramento.

Ad inizio giornata avremo nuvolosità sparsa al Nord e in Toscana con la possibilità di residue piogge tra Liguria di levante e Toscana settentrionale. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Le temperature sono previste in rialzo in gran parte del Centro-Nord dove comunque si manterranno ancora leggermente sotto media. Clima estivo invece al Sud e Isole maggiori; in Sicilia, in particolare, possibili picchi di 35 gradi.

L’evoluzione successiva, per il resto della settimana, sebbene necessiti di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti, suggerisce una rimonta decisa dell’alta pressione di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo e l’Italia. Le perturbazioni atlantiche verrebbero così bloccate e costrette a viaggiare a latitudini più settentrionali, attraversando l’Europa centro-settentrionale. Il nostro Paese potrebbe così vivere una fase relativamente prolungata, di 4-5 giorni, con tempo stabile e di caldo estivo oltre la norma, specie al Centro-Sud. In particolare in Sardegna e Sicilia si toccheranno nuovamente valori di 35 °C e oltre.

