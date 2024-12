Meteo, il 2025 inizia con l'anticiclone: le previsioni

L'alta pressione si conferma protagonista fino a Capodanno con temperature ben superiori alla norma e un clima stabile e soleggiato. Dal 2 gennaio nuvole in aumento con l'arrivo della prima perturbazione dell'anno. Ecco le previsioni meteo dei primi giorni del 2025.

Meteo, le previsioni meteo di Capodanno 2025

L'anticiclone ci accompagna nell'ultimo giorno del 2024, mercoledì 31 dicembre San Silvestro, ma anche nel giorno di Capodanno. Bel tempo e clima soleggiato in Italia nella lunga notte dell'anno che ci traghetterà dal 2024 nel nuovo anno del 2025. Sole e temperature stabili lungo tutto lo stivale, anche se si segnalano la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi sempre più diffusi soprattutto nell’area ligure-tirrenica, in pianura Padana e nell’alto Adriatico.

Le temperature si confermano superiori alla media del periodo grazie ad un massa d'aria calda che inizierà a smorzarsi da giovedì 2 gennaio 2025 con il transito della prima perturbazione del mese. Nel fine settimana dell’Epifania si delinea un clima dinamico con le correnti perturbate atlantiche che dovrebbero di nuovo interessare il Mediterraneo e l’Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 31 dicembre 2024, il giorno di San Silvestro, ultimo dell'anno, all'insegna della stabilità con sole e temperature diurne miti. Nebbia e nuvole bassa in Liguria, ma anche lungo le coste tirreniche e della Sardegna, in pianura Padana orientale, valli del Centro e Salento. Bel tempo mite e sereno nel resto d'Italia con le temperature stabili o generalmente in lieve calo con valori compresi tra 10 e 15 gradi al Centro-Nord e picchi di anche 16-17 gradi al Sud.

Nel giorno di Capodanno 2025, mercoledì 1 gennaio, clima stabile con possibili nuvole in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e pianure del Nord. Attenzione: non si esclude il ritorno della piogge, seppur debole, nella Liguria centrale. Temperature stabili in buona parte del Paese.

Che tempo farà nei primi giorni di gennaio 2025?

Dopo il Capodanno 2025 segnato dalla presenza dell'anticiclone con tempo stabile e asciutto, da giovedì 2 gennaio è previsto un cambiamento climatico con il cielo che si farà più nuvoloso nelle regioni del Nord e centrali tirreniche. Non solo, nuvole in aumento anche in Sardegna, Campania con il rischio di piogge e temporali nell’area del Levante Ligure e sul nord della Toscana. In serata torna anche la neve sulle Alpi valdostane complice l’arrivo di una perturbazione dall’Europa centrale.

Da venerdì 3 gennaio 2025 torna la neve, anche a quote media, sui settori alpini più settentrionali. Non solo, piogge e rovesci sull’alta Toscana ed estremo Levante Ligure, ma con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche l'Emilia Romagna. Da sabato 4 gennaio 2024 gli effetti della prima perturbazione del mese si faranno sentire anche nelle regioni del Centro per poi interessare anche la Puglia settentrionale e la Campania.