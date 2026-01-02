FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 2 gennaio con qualche pioggia e venti miti ma tonerà il fr...

Meteo, 2 gennaio con qualche pioggia e venti miti ma tonerà il freddo intenso

Venti miti e umidi al Centro-sud con deboli precipitazioni soprattutto sul settore tirrenico. Da domenica tornano fredde correnti settentrionali. Le previsioni meteo
Previsione2 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Dopo una breve fase decisamente fredda, con temperature anche sotto i livelli normali del periodo, correnti miti sud-occidentali prenderanno il sopravvento nell’area mediterranea, favorendo un generale rialzo termico che si mostrerà maggiormente sensibile sulle regioni centro-meridionali dove si osserveranno valori localmente oltre la media. Queste correnti umide, determineranno anche annuvolamenti compatti e qualche pioggia, per lo più sul versante tirrenico e nelle isole maggiori. Nella giornata di domenica è atteso l’arrivo di una perturbazione più organizzata (la n.1 di gennaio) responsabile di piogge più diffuse, anche a carattere di rovescio, al Centro (probabilmente esclusa la media e alta Toscana) e nelle aree vicine del Sud. Il maltempo insisterà anche lunedì in diverse zone del Centro-Sud, mentre per martedì (giorno dell’Epifania) è atteso l’arrivo di una seconda perturbazione il cui obiettivo resta ancora il Centro-Sud e forse il settore dell’alto Adriatico (la traiettoria di questo sistema nuvoloso non è ancora ben delineata dalle simulazioni modellistiche). Nel frattempo, da domenica, torneranno a farsi strada correnti settentrionali molto fredde che renderanno più rigido il clima al Nord, dando luogo a un nuovo ridimensionamento delle temperature anche al Centro-Sud, tranne nei settori più meridionali del Paese dove, almeno fino all’Epifania, insisteranno le correnti miti che continueranno a favorire picchi massimi vicini ai 20 gradi, specie su Sicilia e Calabria. In questo scenario, naturalmente da verificare con i prossimi aggiornamenti, martedì 6 gennaio potrebbero verificarsi nevicate a quote basse, anche in pianura, fra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio


Ampie schiarite al Nord-Ovest, nel medio Adriatico e, in giornata, anche in Puglia e all’estremo Sud. Nuvoloso nel resto del Paese con qualche pioggia sulle regioni tirreniche, il nord della Sardegna e, inizialmente, anche nelle coste dell’alto Adriatico. Sull’Appennino centro-settentrionale quota neve inizialmente intorno a 1000-1200 metri, ma in rapido rialzo. Temperature massime in aumento, più sensibile al Centro-Sud, con valori anche al di sopra della norma, fino a 17-18 gradi nel versante adriatico e sulle regioni meridionali. Ventoso per Libeccio al Centro-Sud e nel Ligure. Molto mossi o localmente agitati Ligure, Tirreno, Canale di Sicilia e Ionio.

Previsioni meteo per sabato 3 gennaio

Tempo soleggiato al Nord, con appena qualche nuvola in più in Emilia Romagna. Parziali schiarite anche in alta Toscana e all’estremo Sud. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse nel corso della giornata su basso Lazio, Campania e vicine aree appenniniche di Abruzzo, Molise e Basilicata; piogge più sporadiche possibili anche su Toscana e alta Calabria tirrenica. Alla sera estensione dei fenomeni al resto del Lazio, Umbria e Appennino marchigiano. Temperature minime in calo al Nord, con gelate diffuse fra notte e primo mattino; inizio giornata meno freddo, invece, nel resto d’Italia. Massime in calo sul medio Adriatico, in rialzo nel resto del Centro-Sud con punte vicine ai 20 gradi al Meridione. Ancora ventoso per Libeccio su Tirreno, Sud e Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo
    Previsione2 Gennaio 2026

    Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo

    Domenica 4 gennaio perturbazione più intensa e calo delle temperature a partire dal Nord per l'arrivo di aria molto fredda. Le previsioni meteo del 3-4 gennaio
  • Meteo, 2 gennaio con piogge su alcune regioni: ecco quali
    Previsione2 Gennaio 2026

    Meteo, 2 gennaio con piogge su alcune regioni: ecco quali

    Nuova perturbazione con un peggioramento su regioni tirreniche e Isole maggiori. Umidi e miti venti meridionali in rinforzo. Le previsioni meteo
  • Meteo, 2 gennaio con nuova perturbazione e rialzo termico: le previsioni
    Previsione1 Gennaio 2026

    Meteo, 2 gennaio con nuova perturbazione e rialzo termico: le previsioni

    Temperature in aumento al Centro-sud per l'arrivo di miti venti meridionali. Piogge in arrivo sul settore tirrenico. Le previsioni meteo del 2-3 gennaio
  • Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni
    Previsione1 Gennaio 2026

    Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni

    Temperature sotto la norma e tempo in prevalenza stabile ma da domani si avvicina una nuova perturbazione. Le previsioni meteo per il 1° e 2 gennaio 2026.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Tendenza2 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Tendenza1 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Gennaio ore 15:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154