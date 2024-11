Meteo, l'alta pressione non molla la presa. Tempo stabile, nebbie e clima mite

L’alta pressione resterà posizionata su gran parte dell’Europa meridionale e centrale ancora per diversi giorni, per cui anche in Italia il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato, senza piogge e con temperature al di sopra della norma anche nei prossimi giorni. Queste condizioni di stabilità atmosferica favoriscono la formazione di foschie e nebbie nelle ore notturne e al mattino in Pianura Padana e nelle valli del Centro. Oggi, con l’arrivo di correnti relativamente più fredde orientali, si conferma un calo delle temperature al Nord e nelle regioni adriatiche, con valori diurni che restano comunque ancora superiori alla norma del periodo.

Le previsioni meteo per domenica 3 novembre

Al mattino nubi basse e nebbie a banchi su basso Veneto, in Emilia Romagna e valli di Umbria e Toscana, in graduale dissolvimento; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa in Piemonte, Prealpi orientali, Appennino settentrionale, Emilia e medio versante adriatico. Nel resto del Paese in prevalenza soleggiato, con qualche nuvola in più al Sud.

Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna, comunque ancora quasi dappertutto oltre la norma climatica. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 4 novembre

Tempo ancora stabile e cielo in prevalenza sereno; nella notte e nel primo mattino foschie e nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, in rapido dissolvimento. Pomeriggio pienamente soleggiato, al più poco o parzialmente nuvoloso localmente all’estremo Sud.

Temperature minime in calo al Nord-Est, Emilia Romagna e al Centro; massime per lo più stazionarie e comprese tra 16 e 21 gradi, con qualche punta di 22-23 gradi al Sud e Isole. La ventilazione si mantiene debole, con locali rinforzi settentrionali in Adriatico.