Meteo, ancora alta pressione. Tempo stabile e clima mite

Ancora alta pressione sull’Italia, con tempo stabile, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore lieve aumento. La fase di tempo insolitamente mite sta toccando l’apice con valori praticamente primaverili, tipici di metà o fine marzo. Il caldo anomalo si sta facendo sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si trova oltre i 3000 metri di quota.

Nelle prossime ore una perturbazione atlantica proverà a raggiungere l’Italia ma sarà bloccata dall’alta pressione; si avvicinerà alle nostre due Isole maggiori senza comunque riuscire a portare fenomeni di rilievo se non qualche isolata e breve pioggia nel sud della Sardegna. Le temperature restano difatti eccezionalmente elevate per il periodo con valori anche prossimi ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 16 febbraio

Ancora nuvolosità in transito sul Centro-Nord e Sardegna; in Pianura Padana nebbie e nubi basse, più diffuse al mattino e localmente persistenti durante il pomeriggio sul settore orientale. Cieli in prevalenza sereni o parzialmente nuvolosi su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita, valori al di sopra della norma. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco sul Canale di Sicilia, sul Tirreno occidentale e sui mari intorno alla Sardegna con mari mossi.

Le previsioni meteo per sabato 17 febbraio

Cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi sul Centro-Nord e nelle Isole, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e medio Adriatico; sole altrove. Dal pomeriggio maggiori schiarite, specie sul Nord-Ovest e sui settori tirrenici.

Temperature senza grandi variazioni: valori minimi del mattino ovunque sopra lo zero con basso rischio di gelate anche al Nord, massime in lieve aumento sulle regioni settentrionali e in Toscana, stazionarie altrove con valori oltre la norma climatica. Venti moderati da sud-est (Scirocco) nel Canale di Sicilia e nel Canale di Sardegna; venti deboli o del tutto assenti altrove. Mari: mossi i Canali delle Isole, il mare di Sardegna e il mare di Corsica; un po’ mosso anche il Tirreno occidentale; calmi o poco mossi i restanti bacini.