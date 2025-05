Meteo, insiste il maltempo: rischio di nubifragi e situazioni critiche

Dal caldo anomalo al maltempo intenso: la circolazione atmosferica è cambiata radicalmente in favore di una struttura di bassa pressione, associata ad aria più fresca temperata, destinata ad accompagnarci per quasi tutta la settimana. A pilotare questo cambiamento è la perturbazione numero 2 di maggio, intensa ed estesa, in discesa dal Nord Europa: ha raggiunto le regioni settentrionali e i mari nord-occidentali. Ci aspetta quindi una settimana con condizioni di tempo molto instabile, a tratti molto piovoso e - in alcuni casi - più fresco del normale.

Maggiormente coinvolte dai fenomeni si confermano per ora essere le regioni centro-settentrionali, con il rischio di episodi intensi, a carattere di nubifragio e con conseguenti situazioni di criticità.

Le temperature sono destinate gradualmente a diminuire: il calo sarà più marcato in questo inizio settimana al Centro-Nord e in Sardegna, dove i valori si porteranno anche al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per martedì 6 maggio

Marcata instabilità atmosferica, con precipitazioni frequenti e diffuse sulle regioni del Centro-Nord, anche sotto forma di rovesci o temporali. Fenomeni localmente di forte intensità o persistenti, associati a situazioni di criticità.

Nelle Alpi quota neve tra 2000 e 2500 metri, temporaneamente anche poco sotto i 2000 metri. Tempo instabile anche al Sud e sulle Isole, ma in un contesto di maggiore variabilità e con piogge di breve durata o isolati temporali, su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in ulteriore lieve flessione, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio dove si potrebbero ancora superare i 25 gradi. Ventilato per venti in genere meridionali, raffiche nelle aree temporalesche. Mari per lo più mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 maggio

Tempo instabile fin dal mattino sulle regioni settentrionali, specie nei settori a nord del Po; in giornata numerosi rovesci o temporali, più diffusi tra alto Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro instabilità con rischio di rovesci o temporali più diffusi dal pomeriggio, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche, e sul Lazio. Situazione più tranquilla al Sud e nelle Isole con nubi variabili alternate alle schiarite e basso rischio di pioggia. Temperature per lo più in calo nelle minime; massime in ulteriore calo verso il settore alpino e leggermente sotto le medie al Centro-Nord. Venti fino a moderati tra Ligure e alto Tirreno; altrove venti più deboli ma con rinforzi e raffiche possibili in coincidenza dei temporali.