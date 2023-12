Meteo, le previsioni per Capodanno. Clima mite e solo qualche pioggia residua

Le umide e temperate correnti atlantiche che stanno interessando il Mediterraneo hanno indirizzato verso l’Italia due perturbazioni, una (la n.8 di dicembre) verso il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, l’altra (la n.9), molto debole, verso le regioni meridionali. Il transito dei sistemi nuvolosi è accompagnato ancora da temperature in generale sopra la media con valori relativamente miti anche nelle ore notturne.

Nel primo giorno del nuovo anno le perturbazioni saranno già in allontanamento ma con ancora qualche residua pioggia nel settore del basso Tirreno. Le correnti atlantiche dovrebbero insistere anche per buona parte della prossima settimana con temperature oscillanti, ma sempre su valori oltre la norma. Un’altra debole e veloce perturbazione (la n. 1 di gennaio) transiterà tra la fine di martedì 2 e la mattinata di mercoledì 3 portando poche precipitazioni al Nord e nel versante tirrenico.

Una perturbazione più organizzata, secondo le attuali proiezioni, potrebbe raggiungere l’Italia nella giornata di venerdì e insistere nel fine settimana dell’Epifania, ma con effetti sul nostro territorio ancora da inquadrare in maniera sufficientemente precisa.

Il transito di quest’altro sistema nuvoloso verrà probabilmente seguito da un drastico cambio di scenario con l’innesco di correnti settentrionali che faranno da guida a masse d’aria di origine polare o artica responsabili di un brusco calo termico e condizioni decisamente invernali che dovrebbero caratterizzare gran parte della successiva settimana.

Le previsioni meteo per Capodanno

Tempo in miglioramento con estensione delle schiarite dal Nord-Ovest verso le regioni nord-orientali, la Toscana e le coste adriatiche, dopo le ultime precipitazioni prima dell’alba all’estremo Nord-Est. Nuvolosità variabile altrove, più densa e associata a qualche pioggia nelle zone interne tra il Lazio e l’Abruzzo, in Campania e nel nordovest della Calabria. In giornata schiarite ampie anche sul versante ionico e nelle Isole. Alla sera tornano le nuvole sul versante adriatico con locali piogge in Abruzzo.

Temperature massime sempre sopra le medie stagionali con punte oltre i 15 gradi sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. Venti di Libeccio fino a moderati sui mari occidentali e al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 2 gennaio

Cielo parzialmente nuvoloso o velato. Al mattino residue piogge fra bassa Calabria e Messinese, in miglioramento, e nebbie in graduale diradamento su buona parte della pianura Padana. Nel pomeriggio deboli precipitazioni su Levante ligure, alta Toscana e sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1500 metri. Alla sera locali precipitazioni anche sulle Alpi centro-orientali, est Lombardia, Venezie e rilievi emiliani.

Temperature minime in calo, eccetto sulle regioni meridionali; massime in leggera flessione al Nord. Venti ancora localmente moderati da ovest o sud-ovest sui mari occidentali.