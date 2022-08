Meteo 15 agosto 2022, previsioni del tempo per il lunedì di ferragosto

Cosa dicono le previsioni meteo del 15 agosto? Cosa dobbiamo aspettarci per il lunedì di ferragosto? Potremo fare pic-nic all'aria aperta, grigliate sulla spiaggia o tra i monti? Ci potremo divertire con i gavettoni o potremo ammirare i vari spettacoli pirotecnici? Ebbene l'Italia sarà divisa in due. Da un lato si dovranno far i conti con temporali e temperature in diminuzione. Dall'altro con il ritorno del caldo e temperature in salita. Ecco tutte le ultime news in merito alle previsioni del tempo per l'attesissima giornata di festa che molti trascorreranno con amici e parenti nei vari luoghi di villeggiatura o comunque fuori di casa.

Previsioni meteo 15 agosto: che tempo farà a Ferragosto?

Dopo che negli ultimi giorni il maltempo ha in parte rovinato le vacanze, dopo i vari danni causati dalle bombe d'acqua, dalla grandine e dal vento forte, sia al Nord che al Sud, secondo le ultime previsioni meteo la giornata di Ferragosto trascorrerà con tempo soleggiato e caldo in aumento soprattutto al Sud e nelle Isole.

Al Nord e in parte del Centro, invece, vi potrà essere una maggiore instabilità con possibili rovesci e temporali. Al mattino a rischio pioggia saranno soprattutto:

Liguria

Toscana

bassa pianura lombarda

Alpi centrali

Nel pomeriggio le precipitazioni saranno più diffuse al Nord e su:

Umbria

Marche

Visto l'arrivo di questa nuova perturbazione le temperature risulteranno pertanto essere in calo nelle aree del Centro-Nord interessate dalle precipitazioni. Al contrario al Sud e Isole si raggiungeranno picchi di 35 o 37 gradi.

Che tempo farà dopo Ferragosto? La tendenza meteo nei giorni successivi

Quanto ci metterà la perturbazione a transitare? Pare, secondo le ultime previsioni meteo, che tra la notte e il primo mattino del 16 agosto, la coda della perturbazione n.3 potrà scatenare ancora fenomeno sull'Italia centrale. Possibile quindi qualche rovescio su:

nord della Campania

basso Lazio

nord delle Marche

bassa Toscana

nord del Lazio

Per il resto il tempo sarà perlopiù soleggiato su gran parte del Paese.

Mercoledì 17 agosto farà sempre più caldo sulle Isole e sulle regioni centro meridionali. All'estremo Nord-Ovest, nel pomeriggio, arriverà una perturbazione che porterà temporali sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane del Piemonte.