Le mete preferite dai turisti nel mondo, l'Italia è quarta: la classifica

L'Italia è il quarto paese al mondo nella speciale classifica da Travel Trends 2024. Il report traccia la mappa delle mete e dei luoghi preferiti e di tendenza al mondo negli ultimi 12 mesi. A deciderlo sono i viaggiatori. A condurre l'indagine è stato il Mastercard Economics Institute.

La classifica delle destinazioni di tendenza del 2024

Quali sono le mete preferite dai viaggiatore nel mondo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'indagine Mastercard Economics Institute con il report Travel Trends 2024 che ha stilato la speciale classifica con le mete di viaggio più richieste e preferite dai viaggiatori in tutto il mondo. Si tratta di una classifica speciale che ha tenuto conto di una serie di parametri tra cui la spesa, ma anche le abitudini dei viaggiatori in 74 Paesi nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024.

Campo di fiori a Hokkaido, Giappone pic.twitter.com/9lbefs7xgC — Nico (@kittesencoola) May 20, 2024

Ma passiamo alla classifica: al primo posto troviamo il Giappone. Il paese del Sol Levante è la sola destinazione intercontinentale della classifica. Seconda pozione per l'Irlanda, mentre al terzo posto la Romania. Solo quarta l'Italia che fa sicuramente meglio di tanti altri paesi concorrenti europei come Spagna, Francia e Grecia. Tra le città più di tendenza cresce molto Monaco di Baviera. A seguire troviamo: l'Albania, Nizza, Kerkyra/Corfù e Istanbul.

Italia, quali sono le città di maggior tendenza per i turisti?

L'Italia si classifica al quarto posto nella speciale classifica delle mete turistiche più amate e visitate al mondo secondo il report Travel Trends 2024 di Mastercard Economics Institute. Ma quali sono le città di tendenza italiane? Roma, la città eterna, si piazza alla settima posizione, mentre Milano deve accontentarsi del 18° posto. Naturalmente nella classifica delle città italiane più visitate ci sono anche le città d'arte: Venezia, Firenze e Napoli. Spazio anche a città dove è possibile godere del mare come Catania, Bari, Alghero, Olbia, Brindisi, Palermo.

Attenzione: il nostro paese non è solo uno dei più amati e visitati al mondo, ma anche uno dei più cari di tutta Europa. In Italia, infatti, si trovano diverse mete che hanno visto registrare nel corso dell'ultimo anno un incremento dei prezzi e delle spesa per i turisti. La città più cara è Venezia. E' diventato molto più economico andare in altre città d'Europa come Bucarest, Varsavia, Budapest, Praga e località di mare della Spagna come la Costa Brava e Costa del Sol.