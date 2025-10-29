FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Melissa, l'uragano record del 2025. Danni ingenti in Giamaica e a...

Melissa, l'uragano record del 2025. Danni ingenti in Giamaica e a Cuba: foto e video

L'uragano Melissa dopo aver colpito la Giamaica si è diretto verso Cuba dove ha toccato terra questa mattina. Già almeno 7 le vittime e oltre 700.000 evacuati.
Eventi estremi29 Ottobre 2025 - ore 10:55 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi29 Ottobre 2025 - ore 10:55 - Redatto da Meteo.it

L’uragano Melissa sta lasciando dietro di se una scia di danni non da poco. Nelle scorse ore, i suoi venti e le piogge che lo caratterizzano, hanno viaggiato a una velocità che supera i 200 chilometri orari. La furia della tempesta ha letteralmente distrutto tutto quello che trovava sul suo cammino.

Nella giornata di ieri Melissa ha colpito profondamente la Giamaica, poi si è scagliato su Cuba. Difficile al momento fare una prima stima dei danni, ma sono tantissime le strutture danneggiate e le persone evacuate.

Uragano Melissa, il più potente del 2025: danni ingenti in Giamaica e a Cuba

Alle ore 8 di questa mattina in Italia, (le 3 ora locale) l'uragano Melissa ha toccato terra sull'isola di Cuba, in particolare nella zona di Santiago, con venti che superano i 195 chilometri orari. A riferirlo è il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti. Nelle scorse ore, con un comunicato, è stato annunciato che l'uragano Melissa si è leggermente indebolito fino a diventare di categoria 3 su una scala di 5.

Almeno 7 morti a causa della tempesta

La furia dell'uragano Melissa ha causato finora almeno 7 morti nei Caraibi, di cui 3 in Giamaica, 3 ad Haiti e 1 nella Repubblica Dominicana. Per quello che riguarda le notizie che giungono dalla Repubblica Domenicana c'è da segnalare una persona che risulterebbe ancora dispersa.

Danneggiati 4 ospedali in Giamaica: 700 mila evacuati

Tra i danni segnalati dopo il passaggio della tempesta si riportano quelli causati in ben quattro ospedali in Giamaica. I dirigenti sanitari delle strutture ospedaliere rimaste senza corrente elettrica sono state costrette a evacuare circa 75 pazienti. Al momento sono oltre 500 mila le persone rimaste senza elettricità.

I maggiori danni che si segnalano, sono stati causati dalla caduta di grossi alberi al passaggio della tempesta. Stando alle fonti locali, al momento sono oltre 700.000 gli evacuati. Gli esperti ora attendono con ansia i prossimi movimenti della tempesta.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Allerta massima in Giamaica: l'uragano Melissa diventa di Categoria 5
    Eventi estremi28 Ottobre 2025

    Allerta massima in Giamaica: l'uragano Melissa diventa di Categoria 5

    L’uragano Melissa ha intensificato rapidamente la sua forza nel fine settimana, raddoppiando la potenza fino a raggiungere la categoria 5.
  • Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli
    Eventi estremi24 Ottobre 2025

    Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli

    La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’Irpinia e, in modo lieve, anche in alcune aree della provincia di Napoli
  • Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3, epicentro a Bronte
    Eventi estremi23 Ottobre 2025

    Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3, epicentro a Bronte

    Due scosse di terremoto hanno interessato la Sicilia la sera del 22 ottobre 2025.
  • Terremoto Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli: registrate 55 scosse
    Eventi estremi20 Ottobre 2025

    Terremoto Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli: registrate 55 scosse

    Pozzuoli, sciame sismico ai Campi Flegrei con 55 scosse di terremoto. La più alta ha una magnitudo di 2.5
Ultime newsVedi tutte
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Tendenza29 Ottobre 2025
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Tendenza28 Ottobre 2025
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. Ognissanti con parziale miglioramento.
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Tendenza27 Ottobre 2025
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Un'intensa perturbazione da giovedì 30 interesserà molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Ottobre ore 15:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154