Maltempo Veneto: esonda il Sile a Casale, Rio Serva raggiunge il massimo livello di guardia | FOTO

La tregua dal maltempo in alcuni regioni d'Italia è durata solo qualche ora. Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre, infatti, violenti temporali hanno colpito la regione Veneto dove è stato dichiarato lo stato di emergenza dal presidente della Regione Luca Zaia. La situazione.

Maltempo Veneto, nella notte esonda il Sile nel Trevigiano

E' tornato il maltempo nella regione Veneto e in particolare la zona del Trevigiano colpita da forti e violenti fenomeni temporaleschi. Piogge torrenziali ed abbondanti hanno fatto crescere il livello del Sile che è esondato nella zone di Torre a Lughignano, nel porticciolo di Casale e in via San Nicolò.

L'esondazione del Sile ha causato una serie di danni e disagi, ma anche allagamenti in Casale sul Sile e diverse zone. Stefania Golisciani, il Sindaco del Comune di Casale sul Sile, ha comunicato: « c'è un problema idrogeologico da affrontare in maniera complessiva e concreta, non possiamo solamente gestire le situazioni di emergenza, servono misure di prevenzione adeguate».

#Maltempo #Veneto, 280 interventi dei #vigilidelfuoco per allagamenti, danni d’acqua, alberi caduti: maggiori criticità a Padova, Vicenza e Treviso. Nel padovano esondati i fiumi Tergola e Piovego a Villa del Conte e il Valdura a Loreggia: evacuate 11 persone [#24settembre 9] pic.twitter.com/QTtH6K5RQq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 24, 2024

La prima cittadina ha sottolineato: «urgente posizionare un idrometro sul Sile a monte del nostro comune, nella zona di Casier, dato che quello posizionato a Santa Caterina non è di utilità per il nostro comune. L’andamento del Sile non è prevedibile». Anche il fiume Melma è esondato facendo registrare allagamenti a Treviso, Silea, Preganziol, Casale sul Sile, Casier, Carbonera, Asolo, Castello di Godego e Castelfranco Veneto.

Allagamenti anche in diverse scuole che sono state prontamente chiuse. Stefano Marcon, Presidente della provincia di Treviso, ha dichiarato: «La quantità d’acqua scesa in un’ora ha raggiunto livelli altissimi causando allagamenti diffusi in tutto il territorio provinciale». Le forti piogge hanno fatto salire anche il livello del Rio Serva, osservato speciale.

Maltempo Veneto e province: scatta lo stato di emergenza

Il forte maltempo delle ultime ore che ha colpito il Veneto ha interessato particolarmente anche il territorio di Villorba, sempre nel Trevigiano. Diversi gli interventi di soccorso della Protezione Civile chiamata anche a mettere in salvo quattro persone rimaste bloccate per gli allagamenti in un sottopasso in via Selghere.

Interventi anche nel territorio di Carbonera, ma fortunatamente non si registrano feriti come comunicato da Francesco Soligo, sindaco di Villorba: «non ci sono stati feriti. Nessun danno al patrimonio, purtroppo il maltempo anche questa volta ci ha colpito, ma grazie al rapido intervento della Protezione Civile siamo riusciti a dare una risposta rapida nelle situazioni più critiche. Grazie agli operatori per essere sempre pronti in queste situazioni».

#Maltempo #Veneto, da ieri #vigilidelfuoco in azione a Venezia e Treviso per le forti piogge: 85 gli interventi effettuati. Nel trevigiano squadre al lavoro a Nervesa della Battaglia, a Venezia criticità all'isola Lido [#11settembre 8:30] pic.twitter.com/D7HWpj46Q1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 11, 2024

Intanto in tutta la regione Veneto il presidente della Regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza «per eccezionali avversità atmosferiche» - precisando - «i fenomeni si stanno intensificando e sono sempre più imprevedibili. I tecnici ci dicono che nei prossimi giorni ne sono previsti altri».. Nella nota riportate tutte le zone interessate dallo stato di emergenza: Treviso, Padova, Vicenza, Verona e la Città metropolitana di Venezia.