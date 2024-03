Maltempo Valle d’Aosta: disastrosa frana, la situazione e le immagini

Foto: Comune di Gressoney-La-Trinité

Il maltempo in Valle d'Aosta ha causato numerosi disagi e, tra le diverse criticità, è il colpevole della disastrosa frana di massi avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, 11 marzo 2024. A causa della caduta dei massi la strada regionale numero 44 della Valle del Lys è stata interrotta nel comune di Pont-Saint-Martin. L'ennesima strada chiusa tra rischio valanghe e frane in corso. Ecco le ultime news e alcune immagini.

Maltempo Valle d'Aosta: improvviso crollo di massi a causa della pioggia battente

Il maltempo in Valle d'Aosta ha innescato un improvviso crollo di massi che ha causato l'interruzione della normale circolazione lungo la Strada Regionale 44 della Valle del Lys. La strada è stata interrotta in località Ronc Grangia, nel territorio del comune di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. La frana ha causato notevoli danni alla carreggiata.

Nonostante questa nuova interruzione, la Valle del Lys non è rimasta isolata. A chi doveva spostarsi è stata indicata come alternativa la strada nel comune di Perloz, nella località di Tour d’Hereraz, ed è dunque stata garantendo una via di fuga per coloro che necessitano di spostarsi attraverso la regione. Agli automobilisti è stato chiesto di evitare di percorrere la strada interessata dalla frana, mettersi in macchina solo per gli spostamenti strettamente necessari ed utilizzare percorso alternativi. Per il rischio valanghe, oltretutto, in tutta la regione vi sono altre strade chiuse. E' bene quindi sempre verificare il proprio tragitto.

Alcune immagini della frana